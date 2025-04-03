المفوضية الأوروبية: نستعد لتدابير مضادة للرسوم الجمركية الأميركية

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: إن الاتحاد الأوروبي يستعد "لتدابير مضادة أخرى" في حال فشل مفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية.

اضافة اعلان



وأضافت: "أنا مستعدة لدعم أي جهود لجعل أنظمة التجارة العالمية ملائمة لواقع الاقتصاد العالمي، ولكنني أود أيضًا أن أوضح أن اللجوء إلى الرسوم الجمركية كأداة أولى وأخيرة لن يُصلح الوضع"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن " الإخبارية اليوم الخميس.