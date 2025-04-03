المفوضية الأوروبية: نستعد لتدابير مضادة للرسوم الجمركية الأميركية

وأضافت: "أنا مستعدة لدعم أي جهود لجعل أنظمة التجارة العالمية ملائمة لواقع الاقتصاد العالمي، ولكنني أود أيضًا أن أوضح أن اللجوء إلى الرسوم الجمركية كأداة أولى وأخيرة لن يُصلح الوضع"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن " الإخبارية اليوم الخميس.
وتابعت: "نحن مستعدون للرد، وقد وضعنا بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من التدابير المضادة، ردًا على الرسوم الجمركية على الصلب، ونستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وأعمالنا في حال فشل المفاوضات."
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