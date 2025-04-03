الجمعة 2025-04-04 01:42 ص
 

المفوضية الأوروبية: نستعد لتدابير مضادة للرسوم الجمركية الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري-    قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: إن الاتحاد الأوروبي يستعد "لتدابير مضادة أخرى" في حال فشل مفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية.

اضافة اعلان


وأضافت: "أنا مستعدة لدعم أي جهود لجعل أنظمة التجارة العالمية ملائمة لواقع الاقتصاد العالمي، ولكنني أود أيضًا أن أوضح أن اللجوء إلى الرسوم الجمركية كأداة أولى وأخيرة لن يُصلح الوضع"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن " الإخبارية اليوم الخميس.


وتابعت: "نحن مستعدون للرد، وقد وضعنا بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من التدابير المضادة، ردًا على الرسوم الجمركية على الصلب، ونستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وأعمالنا في حال فشل المفاوضات."

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الأسهم ستزدهر رغم الرسوم الجمركية

ترامب

فلسطين ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يتوجه إلى العريش الثلاثاء تأكيدا على أهمية وقف إطلاق النار في غزة

سوريا

عربي ودولي غارات إسرائيلية جديدة تستهدف محيط مدينة الكسوة بريف دمشق

رئاسة الوزراء

أخبار محلية صدور تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن في الجريدة الرسمية

ارشيفية

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل مقلق

ارشيفية

عربي ودولي المفوضية الأوروبية: نستعد لتدابير مضادة للرسوم الجمركية الأميركية

ارشيفية

عربي ودولي 9 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب درعا



 
 





الأكثر مشاهدة