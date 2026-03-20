المفوض العام للأونروا: استمرارية الوكالة باتت موضع شك

الجمعة، 20-03-2026 10:39 م
الوكيل الإخباري-  حذر فيليب لازاريني، المفوض العام المنتهية ولايته لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في رسالة نُشرت الجمعة من أن استمرارية الوكالة باتت موضع شك، مشيرا إلى أن انهيارها سيجبر إسرائيل على تولي مهامها الإنسانية في غزة.اضافة اعلان


ويأتي تحذير لازاريني في لحظة بالغة الحساسية للوكالة التي تعاني منذ شهور من أزمة تمويل كبرى، مع غياب تعيين خلف دائم له قبل مغادرته منصبه في 31 مارس آذار.

وقال لازاريني في رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 مارس آذار "يجب أن أبلغكم بأن الأونروا قد لا تكون قادرة على مواصلة عملها قريبا، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى على اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية هائلة".

وأشار لازاريني إلى التحديات المتمثلة في الهجمات الإسرائيلية المتكررة، ومنها تدمير مكاتبها في القدس الشرقية في ديسمبر كانون الأول، إضافة إلى وفاة أكثر من 390 موظفا من طواقمها خلال حرب غزة التي استمرت عامين.

وأضاف "أجدد التعبير عن شعوري بالخوف الشديد جراء السماح بتدمير كيان تابع للأمم المتحدة، مثلما حدث مع الأونروا في انتهاك للقانون الدولي، والثمن الذي لا يمكن قبوله والذي دفعه موظفو (الوكالة) ومجتمعات فلسطينية".
 
 


