المقاتلات الإسرائيلية تسقط صاروخا أطلق من اليمن

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر اليوم السبت على "تلغرام": "تم إطلاق صاروخ مؤخرا من اليمن واعترضه سلاح الجو الإسرائيلي".
وأعلن قائد جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي الخميس الماضي أن حجم الإجرام الإسرائيلي طوال 14 شهرا وصل إلى درجة اعتراف بعض الإسرائيليين أنفسهم بأنها جرائم إبادة وتطهير عرقية، مؤكدا بأن جرائم إسرائيل تتواصل في الضفة الغربية بحق الشعب الفلسطيني إلى جانب استهداف المقدسات الإسلامية.
روسيا اليوم
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