المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان

الوكيل الإخباري- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت ضرب هدف إسرائيلي حيوي في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر.



وقالت المقاومة في بيان لها إن الضربة تأتي: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".



وأكد البيان على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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