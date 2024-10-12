المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان

وقالت المقاومة في بيان لها إن الضربة تأتي: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكد البيان على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
c7mob
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