المقاومة الإسلامية بالعراق: قصفنا هدفا حيويا بإسرائيل

من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مُسيرتين أطلقتا من العراق باتجاه جنوب إسرائيل.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "اعترض هدفا جويا مشبوها" كان في طريقه إلى منطقة إيلات جنوبي إسرائيل من الشرق دون وقوع إصابات.
-
أخبار متعلقة
-
هآرتس: إصابة 5 أشخاص في شمال إسرائيل بشظايا صواريخ
-
17 قتيلاً و 30 محاصراً في انفجار بمنجم فحم في إيران
-
حزب الله يستهدف مجمعات صناعات عسكرية إسرائيلية ردا على تفجيرات أجهزة اتصالات
-
جيش الاحتلال: ضرباتنا ضد حزب الله ستستمر وتزداد حدة
-
إذاعة جيش الاحتلال: بث قناة الجزيرة يضر بأمن إسرائيل
-
إعلام إسرائيلي: مئات الصواريخ أطلقت من لبنان خلال الساعة الأخيرة
-
إطلاق 75 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل
-
جرحى في غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية