المقاومة الإسلامية بالعراق: قصفنا هدفا حيويا بإسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت بطائرات مسيرة فجر اليوم هدفا حيويا في إسرائيل.

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من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مُسيرتين أطلقتا من العراق باتجاه جنوب إسرائيل.