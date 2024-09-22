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المقاومة الإسلامية بالعراق: قصفنا هدفا حيويا بإسرائيل

صواريخ المقاومة الإسلامية في العراق
صواريخ المقاومة الإسلامية في العراق
الأحد، 22-09-2024 07:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها قصفت بطائرات مسيرة فجر اليوم هدفا حيويا في إسرائيل.

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من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مُسيرتين أطلقتا من العراق باتجاه جنوب إسرائيل.


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "اعترض هدفا جويا مشبوها" كان في طريقه إلى منطقة إيلات جنوبي إسرائيل من الشرق دون وقوع إصابات.

 
gnews

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