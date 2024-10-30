 
الأربعاء 2024-10-30 10:04 ص
 

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة هدف حيوي في شمال إسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 30-10-2024 08:17 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة هدف حيوي في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.اضافة اعلان


وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على تطبيق "تلغرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الأربعاء 30-10-2024 هدفا حيويا في شمال الاراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

والاثنين الماضي أعلنت "المقاومة الإسلامية" مهاجمة هدف عسكري في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وتتبنى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية".

روسيا اليوم
 
gnews

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