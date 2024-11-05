المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم ميناء حيفا بالمسيرات

وقال تحالف الجماعات المسلحة العراقية -في بيان- إنه هاجم للمرة الثانية هدفا حيويا في حيفا "ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستستمر في دكّ معاقل من وصفتهم بالأعداء بوتيرة متصاعدة.
الجزيرة
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