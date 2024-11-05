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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم ميناء حيفا بالمسيرات

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالمسيرات مواقع إسرائيلية - ارشيفية
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالمسيرات مواقع إسرائيلية - ارشيفية
الثلاثاء، 05-11-2024 09:03 ص
الوكيل الإخباري-أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على هدف حيوي في ميناء حيفا الإسرائيلي وذلك في إطار عمليات دعم مستمرة لكل من غزة ولبنان .اضافة اعلان


وقال تحالف الجماعات المسلحة العراقية -في بيان- إنه هاجم للمرة الثانية هدفا حيويا في حيفا "ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستستمر في دكّ معاقل من وصفتهم بالأعداء بوتيرة متصاعدة.

الجزيرة
 
gnews

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