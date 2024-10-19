"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفا حيويا في الجولان المحتل

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".
وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
روسيا اليوم
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