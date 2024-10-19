 
السبت 2024-10-19 02:18 م
 
 

"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفا حيويا في الجولان المحتل

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 12:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت أنها هاجمت "هدفا حيويا" في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.اضافة اعلان


وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الأمل الجديد في الرصيفة

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

تعبيرية

تكنولوجيا تعديل آلية الحظر في "إكس".. هل يزيد من المضايقات الإلكترونية؟

جانب من التسليم

أخبار محلية 44 أسرة في الزرقاء تتسلم منازلها الجديدة ضمن مبادرة مساكن الأسر العفيفة

ن

عربي ودولي أول تعليق من نتنياهو بعد استهداف مقر إقامته

تعبيرية

أخبار محلية 60 قرشا كيلو الكوسا في السوق المركزي

تعبيرية

منوعات شاب يوناني يتسلل دائماً لمنازل جيرانه.. ليشم رائحة أحذيتهم

تعبيرية

عربي ودولي قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا.. ومقتل قيادي كبير في حزب الله



 


الأكثر مشاهدة