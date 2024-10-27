"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها عبر تطبيق "تل
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي " استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وتتبنى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للمقاومة الفلسطينية.
روسيا اليوم
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