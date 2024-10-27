"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان

الوكيل الإخباري- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة هدف إسرائيلي حيوي في الجولان المحتل بالطيران المسيّر للمرة الثانية اليوم الأحد.



وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها عبر تطبيق "تل غرام": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 27-10-2024 ، للمرة الثانية، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".

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