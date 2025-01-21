 
الثلاثاء 2025-01-21 03:16 ص
 

المكسيك تطلق برنامجا لاستقبال المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة

وزيرة الداخلية المكسيكية روسيا إيسيلا رودريغيز
وزيرة الداخلية المكسيكية روسيا إيسيلا رودريغيز
الثلاثاء، 21-01-2025 02:01 ص

الوكيل الإخباري-  أطلقت سلطات المكسيك برنامجا لاستقبال المهاجرين الذين قد يتم طردهم من الولايات المتحدة بعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في واشنطن.

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وقالت وزيرة الداخلية المكسيكية روسيا إيسيلا رودريغيز خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "ردا على ترحيل المكسيكيين الموجودين في الولايات المتحدة، أعدت حكومة المكسيك استراتيجية فعالة لاستقبالهم تحت اسم "المكسيك تحتضنكم".

 

وأضافت أن "المكسيك ستعمل كل ما هو ضروري لحماية المواطنين وستقدم كل ما هو ضروري لاستقبال من تمت إعادة توطينهم لغرض دمجهم مجدداً في الوطن".

وأوضحت أن السلطات المكسيكية تستعد لعملية ترحيل المهاجرين المكسيكيين من الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول خططه بهذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم تقديم إمكانية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الحكومية للمواطنين المكسيكيين الذين سيتم ترحيلهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والنقل والاتصال الهاتفي.

 
gnews

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