المكسيك تطلق برنامجا لاستقبال المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطات المكسيك برنامجا لاستقبال المهاجرين الذين قد يتم طردهم من الولايات المتحدة بعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في واشنطن.

اضافة اعلان

وقالت وزيرة الداخلية المكسيكية روسيا إيسيلا رودريغيز خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "ردا على ترحيل المكسيكيين الموجودين في الولايات المتحدة، أعدت حكومة المكسيك استراتيجية فعالة لاستقبالهم تحت اسم "المكسيك تحتضنكم".