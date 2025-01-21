المكسيك تطلق برنامجا لاستقبال المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة

وأوضحت أن السلطات المكسيكية تستعد لعملية ترحيل المهاجرين المكسيكيين من الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول خططه بهذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم تقديم إمكانية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الحكومية للمواطنين المكسيكيين الذين سيتم ترحيلهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والنقل والاتصال الهاتفي.
-
أخبار متعلقة
-
الاعلام العبري: ترامب سيرفع الحظر عن تصدير قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل
-
بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروس
-
الشرع يهنئ ترامب ويتطلع لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة
-
استطلاع: 21% من الناخبين الأميركيين يؤيدون حماس
-
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سوريا وفق "نهج تدريجي"
-
ترامب سيصدر عفوا وتخفيفا لأحكام المدانين بهجوم 6 يناير
-
ترامب: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ
-
نتنياهو يهنئ ترامب: أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا