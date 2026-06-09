المكسيك تعلن عن إجراءات استثنائية قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم

ويهدف المرسوم الذي أصدرته رئيسة المكسيك إلى تحسين حركة المرور في العاصمة والسلامة على الطرق، إذ تستضيف مكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية لكأس العالم والفعاليات المصاحبة لها.
ومن المتوقع أن تجذب فعاليات الافتتاح عددا كبيرا من الزوار.
ويجب على الوكالات الاتحادية تنفيذ خطط العمل عن بعد للموظفين المقيمين في مدينة مكسيكو سيتي، مع استثناءات للخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والأمن والبنية التحتية الحيوية وعمليات كأس العالم.
وبموجب المرسوم، ستغلق المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعة، سواء العامة أو الخاصة، أبوابها طوال اليوم.
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