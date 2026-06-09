المكسيك تعلن عن إجراءات استثنائية قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم

الوكيل الإخباري- أصدرت رئيسة المكسيك كلوديا شينبوم الثلاثاء، مرسوما يقضي ‌بأن يعمل الموظفون الاتحاديون في العاصمة من منازلهم إلى جانب تعليق الدراسة لتخفيف الازدحام المروري ⁠خلال افتتاح كأس العالم.

اضافة اعلان