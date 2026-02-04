الأربعاء 2026-02-04 11:58 ص

المكسيك توافق على توفير إمدادات مائية منتظمة للولايات المتحدة

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 04-02-2026 10:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مكسيكو وواشنطن التوصل إلى اتفاق لتوريد المكسيك إمدادات مائية سنوية منتظمة للولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 5% على الواردات المكسيكية إذا لم توفر المكسيك المزيد من المياه. وتفاوضت الدولتان حول هذه القضية لعدة أشهر.

اضافة اعلان


وبموجب الاتفاق الجديد، ستقوم المكسيك بتوريد ما لا يقل عن 350 ألف فدان-قدم من المياه سنويا إلى الولايات المتحدة خلال الدورة الحالية التي تمتد خمس سنوات. والفدان-قدم هو كمية المياه اللازمة لتغطية فدان واحد من الأرض بعمق قدم واحد.


ويعد التزام المكسيك بتوريد كمية سنوية دنيا تغييرا عن ما تنص عليه معاهدة المياه لعام 1944.
وفقا للمعاهدة الحالية، يجب على المكسيك توريد 1.75 مليون فدان-قدم من المياه للولايات المتحدة من ستة روافد كل خمس سنوات.


والمقدار السنوي المتوسط هو 350 ألف فدان-قدم، لكن الولايات المتحدة اشتكت من أن المكسيك تراكم "ديون مائية" في السنوات الأولى من كل دورة، مما يضر بالمزارعين في تكساس قبل أن تفي لاحقا بالمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدة.


وبالمقابل، تمنح الولايات المتحدة المكسيك المزيد من المياه من مصادر أخرى أبعد غربا على طول الحدود المشتركة.


ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين إلى تسوية تواريخ وتوزيع التوريدات المائية المكسيكية.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

السيول والانهيارات

أخبار محلية إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

تعبيرية

المرأة والجمال روتين جمالي يومي بأدوات صديقة للبيئة

استعيدي توهجكِ وسكينتكِ.. الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من إرهاق اليوم

المرأة والجمال الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من الإرهاق

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. السير تضبط مركبات تسير بشكل مواكب في العقبة وسائق إحداها يقوم بالتشحيط

لعبة "روبلوكس"

تكنولوجيا حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!

مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

خاص بالوكيل مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

تعبيرية

طب وصحة وسيلة استرخاء شائعة قد تحرمك من النوم العميق



 






الأكثر مشاهدة