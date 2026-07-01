المكسيك.. زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب خليج كاليفورنيا

الوكيل الإخباري- أعلنت منظومة الإنذار المبكر للزلازل "SASSLA" أن زلزالًا بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب، الثلاثاء، خليج كاليفورنيا قبالة سواحل المكسيك.

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