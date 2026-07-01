المكسيك.. زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب خليج كاليفورنيا

وشعر سكان المناطق الساحلية في ولايتي باخا كاليفورنيا سور وسينالوا بالهزة، فيما لم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو أضرار، بانتظار التقرير النهائي الصادر عن الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك لتأكيد قوة الزلزال وبياناته.
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