الثلاثاء 2026-04-28 12:19 ص

الملك تشارلز الثالث يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة

الإثنين، 27-04-2026 11:18 م

الوكيل الإخباري- وصل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى واشنطن الاثنين في زيارة دولة تستمر حتى 30 نيسان/أبريل، وتأتي عقب الهجوم الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي ظل توتر دبلوماسي على خلفية الحرب على إيران.

وحطت الطائرة التي تقلّ الثنائي الملكي في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، قبل أن ينزل منها تشارلز وكاميلا ويقام لهما استقبال رسمي.   

 
 


وزارة الخزانة الأميركية

عربي ودولي وزير الخزانة الأميركي: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر التعرض لعقوبات

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي استشهاد 4 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش أمن الممرات المائية البحرية

العراق: ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء

عربي ودولي العراق: ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء

مضيق هرمز

عربي ودولي "البحرية الدولية" تُؤكد رفضها أي رسوم عبور في مضيق هرمز

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

خاص بالوكيل توتر يلوح في الأفق بين نقابة الصحفيين وصحيفتين يوميتين على خلفية علاوة المهنة

المشتبه به في حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

عربي ودولي القضاء يتهم مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض بمحاولة اغتيال ترامب



 
 






