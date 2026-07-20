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الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة

رئيس الحكومة البريطانية الجديد آندي بورنم
رئيس الحكومة البريطانية الجديد آندي بورنم
 
الإثنين، 20-07-2026 03:20 م
الوكيل الإخباري-   عيّن الملك تشارلز الثالث الزعيم الجديد لحزب العمال آندي بورنم الاثنين رئيسا للحكومة البريطانية وكلّفه بتشكيلها، وفق ما أعلن قصر باكنغهام.اضافة اعلان


واستقبل الملك قبيل الظهر الرئيس السابق لبلدية منطقة مانشستر الكبرى، ترافقه زوجته الهولندية الأصل ماري فرانس فان هيل. ويتوجه بورنم بعد ذلك إلى مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت، حيث سيخلف كير ستارمر، ويصبح رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز منذ جلوسه على العرش في أيلول 2022.
 
 


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