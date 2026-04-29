الأربعاء 2026-04-29 01:50 م

الملك تشارلز ممازحاً ترامب: لولا البريطانيون لكنتم تتكلمون الفرنسية

ل
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 29-04-2026 12:32 م

الوكيل الإخباري- ردّ الملك تشارلز الثالث بالمِثل على تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقال ممازحاً، خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه لولا البريطانيون لكان الأميركيون يتكلمون الفرنسية.

وبينما تبادل الملك البريطاني والرئيس الأميركي النكات، خلال كلمتيهما في حفل العشاء، أشار تشارلز إلى تصريحات سابقة لترامب استهدفت الحلفاء الأوروبيين الذين يتهمهم بالاعتماد على بلاده في الدفاع منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ممازحاً: «لقد قلتَ مؤخراً سيادة الرئيس، إنه لولا الولايات المتحدة لكانت الدول الأوروبية تتكلم الألمانية. أجرؤ على القول إنه لولانا، لكنتم تتكلّمون الفرنسية».

وكان الملك يقصد بذلك مواقع ذات أصول بريطانية وفرنسية في أميركا الشمالية شهدت صراعاً بين القوتين الاستعماريتين المتنافستين السابقتين للسيطرة على القارة قبل استقلال الولايات المتحدة قبل 250 عاماً.


وكان ترامب قد أعلن، خلال قمة دافوس في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه لولا المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، «لكنتم تتكلمون الألمانية وقليلاً من اليابانية».

لكن كلمة تشارلز الثالث عكست أجواء ودية، إذ أثنى، على غرار ترامب نفسه، على «العلاقة الخاصة» بين لندن وواشنطن، رغم التوترات المرتبطة بالحرب في إيران.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصنع أنابيب باستثمار أميركي - هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية مصنع أنابيب باستثمار أميركي - هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه

يحيى الفخراني

فن ومشاهير مصر.. يحيى الفخراني رئيساً شرفياً لمهرجان مسرح الأطفال

ب

أخبار محلية رفع أكثر 150 طن نفايات وإطلاق 75 حملة نظافة في غابات جرش

بقرارات حازمة .. الاتحاد الأردني لكرة السلة يحسم ملف مباراة الفيصلي واتحاد عمّان

أخبار محلية بقرارات حازمة .. الاتحاد الأردني لكرة السلة يحسم ملف مباراة الفيصلي واتحاد عمّان

شيرين عبد الوهاب

فن ومشاهير شيرين عبد الوهاب تستعد لانطلاقة فنية جديدة في موسم الصيف

الخطوط الجوية الفرنسية تمدد وقف رحلاتها إلى إسرائيل

عربي ودولي الخطوط الجوية الفرنسية تمدد وقف رحلاتها إلى إسرائيل

الضمان: أكثر من مليون و(655) ألف مشترك فعّال ضمن مظلة الحماية الاجتماعية

أخبار محلية الضمان: أكثر من مليون و(655) ألف مشترك فعّال ضمن مظلة الحماية الاجتماعية

ي

اقتصاد محلي تجارة الأردن: فرص واعدة للشركات الأردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات السوري



 
 






الأكثر مشاهدة

 