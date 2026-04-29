الملك تشارلز ممازحاً ترامب: لولا البريطانيون لكنتم تتكلمون الفرنسية

وبينما تبادل الملك البريطاني والرئيس الأميركي النكات، خلال كلمتيهما في حفل العشاء، أشار تشارلز إلى تصريحات سابقة لترامب استهدفت الحلفاء الأوروبيين الذين يتهمهم بالاعتماد على بلاده في الدفاع منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال ممازحاً: «لقد قلتَ مؤخراً سيادة الرئيس، إنه لولا الولايات المتحدة لكانت الدول الأوروبية تتكلم الألمانية. أجرؤ على القول إنه لولانا، لكنتم تتكلّمون الفرنسية».
وكان الملك يقصد بذلك مواقع ذات أصول بريطانية وفرنسية في أميركا الشمالية شهدت صراعاً بين القوتين الاستعماريتين المتنافستين السابقتين للسيطرة على القارة قبل استقلال الولايات المتحدة قبل 250 عاماً.
وكان ترامب قد أعلن، خلال قمة دافوس في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه لولا المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، «لكنتم تتكلمون الألمانية وقليلاً من اليابانية».
لكن كلمة تشارلز الثالث عكست أجواء ودية، إذ أثنى، على غرار ترامب نفسه، على «العلاقة الخاصة» بين لندن وواشنطن، رغم التوترات المرتبطة بالحرب في إيران.
-
أخبار متعلقة
-
الخطوط الجوية الفرنسية تمدد وقف رحلاتها إلى إسرائيل
-
أوروبا تسجل عاما شديد الحرارة في 2025
-
ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يغادر جلسة محاكمته لعقد اجتماع أمني
-
القضاء الإسرائيلي يرفض طلبا لنتنياهو
-
البيت الأبيض: ترامب الأجدر بجائزة الفيفا للسلام على الإطلاق
-
غارة إسرائيلية على بلدة الغندورية بجنوب لبنان
-
الصين.. انخفاض تعداد السكان 60 مليونا في العقد المقبل