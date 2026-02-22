الملك تشارلز يفتح أبواب القصر أمام الشرطة .. ما الذي يجري ؟

ونقلت الصحيفة البريطانية "أوبزرفر" عن مصادر قولها إن "الملك أعطى موافقته لموظفي قصر باكنغهام على فتح الوثائق والسجلات أمام الشرطة التي تحقق في القضية الخاصة بأندرو ماونتباتن-ويندزور".
وأوضحت مصادر الصحيفة أن المحققين سيتمكنون من الوصول إلى وثائق ورسائل إلكترونية، بالإضافة إلى تسجيلات مرتبطة بعمل الأمير السابق ممثلًا تجاريًا.
ويوم الخميس الماضي، أُلقي القبض على الأمير السابق أندرو من قبل الشرطة في قضية صلاته مع إبستين، وأُفرج عنه بعد حوالي 12 ساعة في الحجز.
ويُشتبه به في إساءة استخدام السلطة الرسمية بعد تقارير عن تهريبه وثائق حكومية سرًا إلى إبستين أثناء عمله ممثلًا تجاريًا.
ويواجه أندرو منذ سنوات عدة فضائح بسبب صلاته بإبستين؛ ففي أوائل ديسمبر 2025، حرم تشارلز الثالث شقيقه من جميع الألقاب.
وكانت آخر دفعة من ملفات قضية إبستين تحتوي على صور تظهر الأمير المعزول منحنياً فوق امرأة شابة مجهولة ملقاة على الأرض. وتبين لوسائل الإعلام أن المكان كان قصر إبستين في نيويورك.
روسيا اليوم
