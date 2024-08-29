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الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية

السعودية
السعودية
الخميس، 29-08-2024 08:01 م

الوكيل الإخباري-   أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت أولاً إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي برتبة فريق أول، في المقابل اشتملت الأوامر الملكية على ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

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وحسب الديوان الملكي السعودي فإن الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان قضت إعفاء الفريق الركن فهد الغفيلي، رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، وتعيينه في الوقت نفسه بمنصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن، بجانب ترقية اللواء محمد الغريبي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.

في الوقت نفسه، تضمنت تفاصيل الأوامر الملكيةالتي أعلنها الديوان الملكي السعودي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، إعفاء الفريق فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، وتعيينه مستشاراً في مكتب وزير الدفاع، بجانب ترقية اللواء فهد الجهني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات البرية، في المقابل شهدت الأوامر الملكية إعفاء سمير الطبيّب المستشار في أمانة مجلس الوزراء، وتعيينه مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.

 
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