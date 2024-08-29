الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية

الوكيل الإخباري- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت أولاً إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي برتبة فريق أول، في المقابل اشتملت الأوامر الملكية على ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

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