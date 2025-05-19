الملك سلمان يوجّه باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام السعودية وقيادتها الحكيمة، وحرصها الدائم على دعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وترسيخ أواصر الأخوة الإسلامية.
-
أخبار متعلقة
-
الشرطة تحقق في أكبر سرقة منزلية بمصر .. 15 كيلو ذهب في مهب الريح
-
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب غرب تركيا
-
تلميحات صادمة من ابن ترامب بعد إعلان مرض بايدن
-
المرض ينخر عظام بايدن .. آخر تطورات حالته الصحية
-
جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة السودانية
-
عاجل ترامب يعلق على إصابة بايدن بالسرطان
-
إيران تؤكد أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم مع أو بدون اتفاق
-
تشخيص بايدن بسرطان البروستاتا