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الملك سلمان يوجّه باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
 
الإثنين، 19-05-2025 12:50 م
الوكيل الإخباري-    وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على نفقته الخاصة، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.اضافة اعلان


وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام السعودية وقيادتها الحكيمة، وحرصها الدائم على دعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وترسيخ أواصر الأخوة الإسلامية.
 
gnews

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