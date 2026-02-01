المملكة المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر شباط

الوكيل الإخباري- تتولى المملكة المتحدة رسميا اليوم الأحد، رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر شباط الحالي، خلفا للصومال.

ويعقد مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيمس كاريكي مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.



ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية و 10 دول أعضاء غير دائمة العضوية تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي: الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والدنمارك واليونان ولاتفيا والباكستان والبحرين وبنما وكولومبيا.