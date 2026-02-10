المملكة المتحدة تدين قرار إسرائيل بتوسيع السيطرة على الضفة الغربية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن التغييرات الكبيرة المقترحة بشأن الأراضي والتنفيذ والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية سوف تقوض الجهود الرامية إلى المُضي تجاه إحلال السلام والاستقرار.
وأضاف المتحدث البريطاني في بيان صدر، مساء أمس الاثنين، أن المملكة المتحدة موقفها واضح: أي محاولة أحادية الطرف لتغيير التكوين الجغرافي والديموغرافي لفلسطين غير مقبولة نهائيا وتتعارض مع القانون الدولي.
ودعا البيان إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات فورا، مشددا على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيد الممكن لإحلال السلام للمدى الطويل.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
-
لاريجاني يصل مسقط لمناقشة المفاوضات بين أميركا وإيران
-
سوريا .. احتقان شعبي في دير الزور بعد الإفراج عن "متهمين" من عهد الأسد
-
ماكرون: حان الوقت لأوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي الدولار
-
الكيان يلوح بتصعيد عسكري وضربة قريبة بعد امتلاكه لطائرة "إف 35"
-
صور أقمار اصطناعية تكشف إجراءات إيرانية غير مسبوقة في موقع نووي
-
وزير الطاقة الأميركي يعتزم زيارة فنزويلا "لإجراء محادثات نفطية"
-
هيئة بث إسرائيلية: آلاف الجنود الإندونيسيين قد يتمركزون جنوب غزة