المملكة المتحدة تدين قرار إسرائيل بتوسيع السيطرة على الضفة الغربية

الثلاثاء، 10-02-2026 08:41 ص
الوكيل الإخباري- دانت المملكة المتحدة بشدة قرار المجلس الأمني الإسرائيلي بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.اضافة اعلان


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن التغييرات الكبيرة المقترحة بشأن الأراضي والتنفيذ والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية سوف تقوض الجهود الرامية إلى المُضي تجاه إحلال السلام والاستقرار.

وأضاف المتحدث البريطاني في بيان صدر، مساء أمس الاثنين، أن المملكة المتحدة موقفها واضح: أي محاولة أحادية الطرف لتغيير التكوين الجغرافي والديموغرافي لفلسطين غير مقبولة نهائيا وتتعارض مع القانون الدولي.

ودعا البيان إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات فورا، مشددا على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيد الممكن لإحلال السلام للمدى الطويل.
 
 


