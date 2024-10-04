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المملكة المتحدة تمنح موريشيوس السيادة على جزر

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الجمعة، 04-10-2024 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن المملكة المتحدة نقلت سيادتها على مجموعة من الجزر الإستراتيجية الواقعة في المحيط الهندي إلى حكومة موريشيوس، وذلك بعد أكثر من خمسين عاماً من سيطرتها عليها.اضافة اعلان

وجاء هذا التحول في بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره الموريشي برافيند جوغنوث، بعد مفاوضات استمرت لمدة عامين، أسفرت عن تسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس، في خطوة وصفت بالتاريخية.
وأشار البيان إلى أن الجزر تحتضن قاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في جزيرة دييغو غارسيا، التي ستستمر في أداء دورها الحيوي في دعم الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.
--(بترا)
 
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