الخميس 2025-06-05 04:35 م
 

المملكة المتحدة: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد غير إنساني ويجب رفع القيود فورًا

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
 
الخميس، 05-06-2025 02:57 م
الوكيل الإخباري- أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها الشديدة للقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفت النظام الجديد لإيصال المساعدات بأنه "غير إنساني"، داعيةً إلى رفع هذه القيود بشكل فوري.اضافة اعلان


وفي بيان لها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أوضحت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، بأن لندن صوتت لصالح مشروع القرار بشأن غزة لأن "الوضع غير المحتمل هناك يجب أن ينتهي".

وانتقدت وودوارد بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية، قائلة: "توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والتقييد الشديد للمساعدات غير مبرّر وغير متناسب ويؤدي إلى نتائج عكسية، المملكة المتحدة تعارض ذلك تمامًا".

وأكدت أن النظام الجديد الذي تدّعي إسرائيل أنه يسهل وصول المساعدات، تسبب في مقتل فلسطينيين "يائسين لإطعام أسرهم أثناء محاولتهم الوصول إلى عدد محدود جدًا من مواقع المساعدات التي سمحت بها إسرائيل"، ووصفت ذلك بأنه "سلوك غير إنساني".

كما أعربت المملكة المتحدة عن دعمها لدعوة الأمم المتحدة بإجراء "تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها".
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة

المملكة المتحدة

عربي ودولي وزير التجارة البريطاني يدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان الاستقرار والنمو

ثبلقل

منوعات كيف تتخلص من رائحة الرطوبة المزعجة في سيارتك؟

الجنيه الإسترليني

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتبادل التهاني هاتفيًا مع العاهل البحريني بمناسبة عيد الأضحى

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

أخبار محلية بلدية المفرق تعفي المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي

المخادمة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة بحثية دولية بمؤتمر "رابطة التعليم في الصحافة"

أخبار محلية المخادمة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة بحثية دولية بمؤتمر "رابطة التعليم في الصحافة"

ييلي

طب وصحة لا تغامر بصحتك... ما خطورة شراء "بطيخ ع السكّين"؟



 
 





الأكثر مشاهدة