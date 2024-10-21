المنافسة الشديدة تجبر لوفتهانزا على تعليق رحلاتها إلى بكين

وأعلنت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت الاثنين أنه اعتباراً من جدول الرحلات الشتوية الذي يبدأ يوم الأحد المقبل (27 أكتوبر)، لن يتم تسيير رحلات إلى تلك الوجهة مؤقتاً لأسباب اقتصادية.
وفي المقابل، أوضحت المتحدثة أن لوفتهانزا تواصل تقديم رحلات يومية مباشرة إلى بكين عبر مركزها الثاني في ميونخ. وتُستخدم الشركة في هذه الوجهة طائرة إيرباص من طراز "إيه 350"، وهي طائرة أكثر حداثة ومنخفضة في تكاليف الوقود. وكانت الشركة تستخدم طائرة من الطراز الأقدم "إيه 340" في رحلاتها السابقة من فرانكفورت إلى بكين.
لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى بعض وجهات الشرق الأوسط
وأضافت الشركة في ذلك البيان: "لأكثر من عامين، وعلى عكس شركات الطيران الأوروبية والأميركية، تستخدم تلك الشركات المجال الجوي الروسي أيضاً. تؤدي الطرق الأقصر إلى مزيد من المزايا من حيث التكلفة".
وأوضحت لوفتهانزا في البيان أن شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي تواجه، في المقابل، وبشكل متزايد، ظروفاً سياسية تضعف قدرتها التنافسية، تشمل زيادة الضرائب والرسوم، والمتطلبات التنظيمية العالية، ولوائح إضافية لسياسة المناخ، وعدم كفاية البنية التحتية.
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