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المنافسة الشديدة تجبر لوفتهانزا على تعليق رحلاتها إلى بكين

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 02:06 م

الوكيل الإخباري-   في ضوء المنافسة الشديدة، قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعليق رحلاتها اليومية من فرانكفورت إلى العاصمة الصينية بكين.

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وأعلنت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت الاثنين أنه اعتباراً من جدول الرحلات الشتوية الذي يبدأ يوم الأحد المقبل (27 أكتوبر)، لن يتم تسيير رحلات إلى تلك الوجهة مؤقتاً لأسباب اقتصادية.


وفي المقابل، أوضحت المتحدثة أن لوفتهانزا تواصل تقديم رحلات يومية مباشرة إلى بكين عبر مركزها الثاني في ميونخ. وتُستخدم الشركة في هذه الوجهة طائرة إيرباص من طراز "إيه 350"، وهي طائرة أكثر حداثة ومنخفضة في تكاليف الوقود. وكانت الشركة تستخدم طائرة من الطراز الأقدم "إيه 340" في رحلاتها السابقة من فرانكفورت إلى بكين.


لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى بعض وجهات الشرق الأوسط

وكانت لوفتهانزا ذكرت في بيان سابق نشرته الشهر الماضي أن شركات الطيران الأوروبية في منافسة غير متكافئة على الإطلاق مع الصين، وكذلك مع شركات الطيران من منطقة مضيق البوسفور، مضيفة أن جميع شركات الطيران من هذه البلدان استفادت من انخفاض تكاليف الموقع، وانخفاض المعايير الاجتماعية، والاستثمارات الحكومية العالية في قطاع الطيران.


وأضافت الشركة في ذلك البيان: "لأكثر من عامين، وعلى عكس شركات الطيران الأوروبية والأميركية، تستخدم تلك الشركات المجال الجوي الروسي أيضاً. تؤدي الطرق الأقصر إلى مزيد من المزايا من حيث التكلفة".


وأوضحت لوفتهانزا في البيان أن شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي تواجه، في المقابل، وبشكل متزايد، ظروفاً سياسية تضعف قدرتها التنافسية، تشمل زيادة الضرائب والرسوم، والمتطلبات التنظيمية العالية، ولوائح إضافية لسياسة المناخ، وعدم كفاية البنية التحتية.

 

سكاي نيوز عربية

 
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