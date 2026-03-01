المنامة: استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة

03:45 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مطار البحرين الدولي تعرض للاستهداف بطائرة مسيرة، مما أسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات.








