المنتدى العربي العاشر للطاقة المتجددة يواصل فعالياته في المنامة

الوكيل الإخباري- واصل المنتدى العربي العاشر للطاقة المتجددة، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء البحرينية وجامعة الخليج العربي في المنامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تجارب الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة.

وركزت نقاشات الوفود على أبرز الإنجازات المحققة في مجالات الطاقة المتجددة، بما يشمل التشريعات الناظمة، والاستثمار، والأمن الطاقي، والتطلعات المستقبلية، إلى جانب التحديات التي تواجه تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في البلدان العربية.

وأكد أمين عام الهيئة، المهندس محمد الطعاني، أهمية دمج مفاهيم الاستدامة والطاقة المتجددة في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات، بهدف رفع الوعي المجتمعي لدى الأجيال المقبلة وتعزيز ثقافة الطاقة النظيفة.



وقال إن تبني مفاهيم موحدة للطاقة الخضراء في التعليم يسهم في بناء "جيل أخضر" يدرك أهمية الاعتماد على الطاقة المستدامة في مختلف جوانب الحياة.



ويشارك في المنتدى مستهلكون ومشغلون وموردون وصناع قرار، لمناقشة تحديات تبني سياسات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والانتقال الطاقي في الوطن العربي، بما يضمن مستقبلا واعدا ومستداما للأجيال القادمة، مع التركيز على التعليم الأخضر كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.



ويهدف المنتدى إلى إنشاء مركز إقليمي يمثل منصة للباحثين والمهندسين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمعلمين وصناع القرار، يعمل على تحقيق أهداف الهيئة العربية للطاقة المتجددة، ونشر المعرفة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جميع الدول العربية.