المندوب الإيراني بمجلس الأمن: لا يمكن التوصل إلى اتفاق بالتهديد

وقال إن التوصل إلى اتفاق مستدام مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يتم عبر التهديد أو الترهيب أو استخدام القوة.
-
أخبار متعلقة
-
التفلزيون الإيراني: 5 مقذوفات استهدفت موقعا في ميناب جنوبا
-
إعلام إيراني: دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم
-
أكسيوس: الضربات الأميركية الجديدة على إيران بدأت
-
مصدر عسكري إيراني: قواتنا في حالة جاهزية كاملة هذه الليلة
-
وزير الحرب الأمريكي: الهجوم الذي سننفذه اليوم أو غدا سيكون قويا
-
تحذير إيراني شديد اللهجة لدول المنطقة
-
إيران: الصواريخ جاهزة للإطلاق.. عليكم توديع عائلاتكم
-
حرب عالمية ثالثة.. إيران تمهد لنقل الحرب من المنطقة للعالم