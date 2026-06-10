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المندوب الإيراني بمجلس الأمن: لا يمكن التوصل إلى اتفاق بالتهديد

علم إيران
علم إيران
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:43 م
الوكيل الإخباري-   أكد المندوب الإيراني لدى مجلس الأمن أن إيران لم تفاوض يوماً تحت التهديد أو الضغط، ولن تخضع للإكراه.اضافة اعلان


وقال إن التوصل إلى اتفاق مستدام مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يتم عبر التهديد أو الترهيب أو استخدام القوة.
 
 


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