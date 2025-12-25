الموساد الإسرائيلي ينفي تصريحات ليبرمان حول تشكيل فريق اتصالات مع قطر

وأوضح بيان الموساد أن الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في نيويورك بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تناول "عددا من القضايا الهامة المتعلقة بالشرق الأوسط وقطاع غزة، بما في ذلك استضافة قطر لكبار مسؤولي حماس".
وأشار البيان إلى أن "القضية الإعلامية الوحيدة التي طُرحت في الاجتماع هي مطالبة الولايات المتحدة وإسرائيل الواضحة لقطر بالتحرك حيال التغطية السلبية لقناة الجزيرة، التي تُشجع على الكراهية ومعاداة السامية والإرهاب".
وتابع الموساد: "وشملت المطالبة قطر بشكل صريح بوقف نشر الوعي الزائف والتحريض ضد دولة إسرائيل في العالم، والذي تُديره قطر عبر العديد من المنصات".
تأتي هذه التصريحات في إطار العلاقات المعقدة بين إسرائيل وقطر، حيث تلعب الدوحة دورا وسيطا في ملفات إقليمية حساسة، بما في ذلك ملف الأسرى ومتابعة وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، كما تواجه قطر انتقادات إسرائيلية متكررة بسبب بث قناة "الجزيرة"، التي تتهمها إسرائيل بالتحريض ضدها.
