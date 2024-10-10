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الموساد يبلغ أميركا بشرط جديد لوقف إطلاق النار في لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 01:43 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيا أبلغ الجانب الأميركي أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان يجب أن يتضمن أيضا اتفاقا لإطلاق سراح الرهائن في غزة.اضافة اعلان


يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه حزب الله نوعا من الليونة إزاء أي مفاوضات ترمي لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان بدون ربط ذلك بجبهة غزة.

وبحسب ما يبدو الآن قد تهدف الاستراتيجية التي تنتهجها تل أبيب في حال اعتمدت رسميا، إلى دفع طهران وحزب الله إلى ممارسة ضغوط إضافية على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، أملا في الوصول إلى اتفاق صفقة لإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة.

سكاي نيوز
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