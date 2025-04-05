الموفدة الأمريكية أورتاغوس تبدأ زيارة إلى بيروت

الوكيل الإخباري- بدأت الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس أمس الجمعة، زيارة هي الثانية، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.



ومن المتوقع أن تلتقي أورتاغوس بكبار المسؤولين اللبنانيين مثل الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، لمناقشة قضايا مختلفة بما في ذلك نزع سلاح حزب الله، وفقا لتقارير إعلامية لبنانية.

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وأشارت مصادر سياسية مواكبة للزيارة إلى أن موقف لبنان الرسمي واضح ويستند إلى ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة حول الالتزام بالقرارات الدولية وحصرية السلاح بيد الدولة وقيام الأجهزة الأمنية بدورها.



وقالت إن لبنان متمسك بهذه المبادئ الأساسية كما بضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات الإسرائيلية، أما أي مطلب آخر يطرح في خلال هذه المباحثات فسيصار إلى التنسيق بشأنه لناحية الرد.