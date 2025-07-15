النائبة الأمريكية تايلور غرين تعارض أي دعم أمريكي لأوكرانيا

وكتبت النائبة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين: "لم أصوت أبدا لصالح إرسال ولو سنت واحد إلى أوكرانيا. وكنت أدعو دائما إلى السلام".
وأضافت: "وموقفي لم يتغير. أنا كالسابق أعارض بشدة أي مشاركة للولايات المتحدة، بما في ذلك الصفقات وراء الكواليس عبر الناتو، الذي يموله دافعو الضرائب الأمريكيون بشكل أساسي".
وجاء ذلك تعليقا على المبادرة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من الأسلحة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا بتمويل الحلفاء الأوروبيين في الناتو للتوريدات.
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