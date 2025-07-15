النائبة الأمريكية تايلور غرين تعارض أي دعم أمريكي لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين معارضتها لتقديم الولايات المتحدة أي دعم لأوكرانيا، بما في ذلك عبر دول الناتو.



وكتبت النائبة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين: "لم أصوت أبدا لصالح إرسال ولو سنت واحد إلى أوكرانيا. وكنت أدعو دائما إلى السلام".



وأضافت: "وموقفي لم يتغير. أنا كالسابق أعارض بشدة أي مشاركة للولايات المتحدة، بما في ذلك الصفقات وراء الكواليس عبر الناتو، الذي يموله دافعو الضرائب الأمريكيون بشكل أساسي".

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وجاء ذلك تعليقا على المبادرة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من الأسلحة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا بتمويل الحلفاء الأوروبيين في الناتو للتوريدات.