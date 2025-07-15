الثلاثاء 2025-07-15 01:08 ص
 

النائبة الأمريكية تايلور غرين تعارض أي دعم أمريكي لأوكرانيا

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 12:03 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين معارضتها لتقديم الولايات المتحدة أي دعم لأوكرانيا، بما في ذلك عبر دول الناتو.

وكتبت النائبة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين: "لم أصوت أبدا لصالح إرسال ولو سنت واحد إلى أوكرانيا. وكنت أدعو دائما إلى السلام".

وأضافت: "وموقفي لم يتغير. أنا كالسابق أعارض بشدة أي مشاركة للولايات المتحدة، بما في ذلك الصفقات وراء الكواليس عبر الناتو، الذي يموله دافعو الضرائب الأمريكيون بشكل أساسي".

اضافة اعلان


وجاء ذلك تعليقا على المبادرة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من الأسلحة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا بتمويل الحلفاء الأوروبيين في الناتو للتوريدات.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل فلسطينياً في بيت جالا

ب

عربي ودولي الدفاع الأمريكية تعلن توقيع عقود مع شركات الذكاء الاصطناعي

السويداء

عربي ودولي سوريا .. المجلس العسكري في السويداء يصدر بياناً عن الأحداث الأخيرة في المحافظة

ل

عربي ودولي وزير الداخلية التونسي: نخوض حربا معلنة وبلا هوادة ضد المخدرات

مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله

فلسطين مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله

تعبيرية

فن ومشاهير القبض على خادمة إعلامية مصرية شهيرة بتهمة سرقة أموال ومصوغات

ل

عربي ودولي ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف

تعبيرية

عربي ودولي رئيس مكافحة كورونا في مصر: المتحور نيمبوس لم يُرصد في البلاد حتى الآن



 
 





الأكثر مشاهدة