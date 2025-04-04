"الناتو": الولايات المتحدة ستحول تركيزها العسكري إلى آسيا

وقال روته لوكالة "فرانس برس": "إنهم (الولايات المتحدة) سيركزون أكثر على آسيا، وهو ما يعني على المدى البعيد على الأرجح أنهم سيضطرون إلى تغيير ميزان القوى (القوات العسكرية). أعتقد وأتوقع أن يتم هذا دون مفاجآت".
كما أكد أن القوات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك القوات النووية، لا تزال موجودة في أوروبا حتى الآن.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا أوروبا بسبب مساهمتها المنخفضة في قدرة حلف "الناتو" الدفاعية، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبدوره أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تخطط بعد لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.
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