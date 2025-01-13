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الناتو يبدأ تدريبات عسكرية واسعة النطاق في جناحه الشرقي

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 13-01-2025 02:40 ص

الوكيل الإخباري-   يبدأ حلف الناتو يوم الاثنين 13 يناير تدريبات عسكرية واسعة النطاق تحت اسم Steadfast Dart-25 على المحور الشرقي للحلف جوا وبرا وبحرا.

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ويشارك في التدريبات، التي ستجري على أراضي رومانيا وبلغاريا واليونان، نحو 10 آلاف عسكري من 9 دول في الناتو، بما في ذلك قوات جوية وبرية وبحرية ووحدات خاصة.

 

وكانت قيادة قوات الرد السريع للحلفاء (ARF)، التي يقع مقرها في إيطاليا، قد أعلنت في وقت سابق أن هذه التدريبات تهدف إلى اختبار قدرات قوات الحلف على الانتشار السريع على المحور الشرقي في ظروف "نزاع مع عدو متساو تقريبا من ناحية القوة".

وقالت القيادة إن هذه التدريبات "ستظهر قدرة الناتو على نشر قواته الأوروبية بسرعة لتعزيز دفاعات الجناح الشرقي".

 
gnews

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