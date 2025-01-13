الناتو يبدأ تدريبات عسكرية واسعة النطاق في جناحه الشرقي

الوكيل الإخباري- يبدأ حلف الناتو يوم الاثنين 13 يناير تدريبات عسكرية واسعة النطاق تحت اسم Steadfast Dart-25 على المحور الشرقي للحلف جوا وبرا وبحرا.

اضافة اعلان

ويشارك في التدريبات، التي ستجري على أراضي رومانيا وبلغاريا واليونان، نحو 10 آلاف عسكري من 9 دول في الناتو، بما في ذلك قوات جوية وبرية وبحرية ووحدات خاصة.