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"الناتو" يبدأ دورياته في بحر البلطيق

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مارك روته
الثلاثاء، 14-01-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري- أطلق حلف "الناتو" عملية لتسيير دوريات في بحر البلطيق لما أسماه "حماية البنية التحتية تحت الماء في بلدانه".

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الأمين العام للحلف مارك روته في مؤتمر صحفي بهلسنكي، بثته الخدمة الصحفية للتحالف، حيث تابع: "يطلق حلف (الناتو) عملية Baltic Sentry حيث ستقوم هذه المهمة بمراقبة الوضع، بمساعدة الفرقاطات وطائرات الدوريات البحرية".

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وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد طلب من التحالف تعزيز وجوده بالقرب من البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق بعد تعرض كابل الطاقة EstLink2 للتلف.

 

RT

 
gnews

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