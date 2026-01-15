الخميس 2026-01-15 11:52 ص

"الناتو" يبدأ مناورة كبيرة لنقل القوات في ميناء إمدن الألماني

ومن المنتظر وصول أولى الدفعات من جنود إيطاليين صباح اليوم الخميس إلى ميناء إمدن الألماني في منطقة شرق فريزيا، ومعهم معدات ومواد ومركبات. وبحسب بيانات الجيش الألماني، فإن ألمانيا تعد الدولة المضيفة له
الوكيل الإخباري-   يبدأ حلف "الناتو" أكبر مناورة لنقل القوات في ميناء إمدن الألماني هذا العام، تحت عنوان "ستيدفاست دارت 26".

ومن المنتظر وصول أولى الدفعات من جنود إيطاليين صباح اليوم الخميس إلى ميناء إمدن الألماني في منطقة شرق فريزيا، ومعهم معدات ومواد ومركبات.

وبحسب بيانات الجيش الألماني، فإن ألمانيا تعد الدولة المضيفة لهذه المناورة العسكرية الكبرى، كما تمثل مركزا محوريا للعمليات اللوجستية.

وأوضح المقر العملياتي لـ"الناتو" في مدينة برونسوم الهولندية أن ميناء إمدن سيشهد البداية العلنية للمناورة في ألمانيا. وتهدف التدريبات إلى اختبار القدرة على نقل القوات بسرعة وبشكل منسق.

 
 


