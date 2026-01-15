"الناتو" يبدأ مناورة كبيرة لنقل القوات في ميناء إمدن الألماني

وبحسب بيانات الجيش الألماني، فإن ألمانيا تعد الدولة المضيفة لهذه المناورة العسكرية الكبرى، كما تمثل مركزا محوريا للعمليات اللوجستية.
وأوضح المقر العملياتي لـ"الناتو" في مدينة برونسوم الهولندية أن ميناء إمدن سيشهد البداية العلنية للمناورة في ألمانيا. وتهدف التدريبات إلى اختبار القدرة على نقل القوات بسرعة وبشكل منسق.
