الناتو يدين استهداف إيران لتركيا

ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، أفادت متحدثة "الناتو" أليسون هارت في بيان، إن "الحلف يقف بحزم إلى جانب كل الحلفاء، وفي مقدمتهم تركيا، في وقت تواصل فيه إيران هجماتها العشوائية في عموم المنطقة".
وأضافت: "موقفنا في الردع والدفاع قوي في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي".
