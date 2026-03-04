الناتو يدين استهداف إيران لتركيا

الوكيل الإخباري- أدان حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الأربعاء، استهداف إيران لتركيا، مؤكدا وقوفه بحزم إلى جانب جميع حلفائه.

ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، أفادت متحدثة "الناتو" أليسون هارت في بيان، إن "الحلف يقف بحزم إلى جانب كل الحلفاء، وفي مقدمتهم تركيا، في وقت تواصل فيه إيران هجماتها العشوائية في عموم المنطقة".



وأضافت: "موقفنا في الردع والدفاع قوي في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي".

