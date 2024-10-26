 
السبت 2024-10-26 10:58 ص
 

الناخبون بجورجيا يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   توجه الناخبون في جورجيا اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.اضافة اعلان


وبحسب يورنيوز الإخبارية، تشهد الانتخابات التنافس على جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 مقعدًا، في حين أن هناك نحو 3.5 مليون ناخب مسجل.

ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية الجورجية، فإن الانتخابات الحالية يشارك فيها 26 حزبًا سياسيًا وجمعية أهلية وحركة عامة.

بترا
 
gnews

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