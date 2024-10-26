الناخبون بجورجيا يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية

وبحسب يورنيوز الإخبارية، تشهد الانتخابات التنافس على جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 مقعدًا، في حين أن هناك نحو 3.5 مليون ناخب مسجل.
ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية الجورجية، فإن الانتخابات الحالية يشارك فيها 26 حزبًا سياسيًا وجمعية أهلية وحركة عامة.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
بيونغ يانغ: واشنطن المسؤول الأول عن التصعيد في شبه الجزيرة الكورية
-
الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى
-
تزويد القوات الخاصة الروسية بقناصة جديدة
-
البرهان: لا تسامح مع انتهاكات الدعم السريع بالسودان
-
نيويورك تايمز: الضربة الإسرائيلية شملت بطاريات دفاع جوي ورادارات بسوريا والعراق
-
مسيرة من العراق تصيب هدفاً في عكا المحتلة
-
السعودية: ندين ونستنكر الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران
-
الاحتلال يتسبب بانفجارات ذات أثر زلزالي جنوب لبنان