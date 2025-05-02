الناس هرعت إلى الجبال .. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين

ويُظهر أحد الفيديوهات السكان وهم يهرعون نحو الجبال تحسّبًا لوقوع أمواج مدّ عاتية (تسونامي).
Officials fear a huge tsunami could be heading for Chile after a 7.5 magnitude earthquake struck off the coast of Argentina. pic.twitter.com/G51c6KPSWr— Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) May 2, 2025
وأصدرت السلطات في الأرجنتين أمرًا عاجلًا بإجلاء سكان بلدة بويرتو ألمانزا الواقعة في أقصى جنوبي البلاد، تحسّبًا لخطر قد ينجم عن الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي لأميركا اللاتينية.
ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن إصابات، لكنها أكدت أن الوضع يُراقب من كثب بالتنسيق مع فرق الطوارئ .
وفي تشيلي، دعت السلطات إلى إخلاء سواحل منطقة ماغالانيس في أقصى جنوب البلاد، بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي إثر زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر.
وقال الرئيس غابريال بوريك على حسابه في منصة "إكس":"ندعو إلى إخلاء شاطئ البحر في جميع أنحاء منطقة ماغالانيس"، داعيًا السكان إلى اتباع توصيات السلطات.
سكاي نيوز
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