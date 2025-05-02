الجمعة 2025-05-02 11:03 م
 

الناس هرعت إلى الجبال .. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين

بلغت شدة الزلزال 7.5
بلغت شدة الزلزال 7.5
 
الجمعة، 02-05-2025 09:05 م
الوكيل الإخباري- رُصدت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس" أولى لحظات الزلزال العنيف الذي ضرب الأرجنتين وتشيلي يوم الجمعة.اضافة اعلان


ويُظهر أحد الفيديوهات السكان وهم يهرعون نحو الجبال تحسّبًا لوقوع أمواج مدّ عاتية (تسونامي).



وأصدرت السلطات في الأرجنتين أمرًا عاجلًا بإجلاء سكان بلدة بويرتو ألمانزا الواقعة في أقصى جنوبي البلاد، تحسّبًا لخطر قد ينجم عن الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي لأميركا اللاتينية.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن إصابات، لكنها أكدت أن الوضع يُراقب من كثب بالتنسيق مع فرق الطوارئ .

وفي تشيلي، دعت السلطات إلى إخلاء سواحل منطقة ماغالانيس في أقصى جنوب البلاد، بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي إثر زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر.

وقال الرئيس غابريال بوريك على حسابه في منصة "إكس":"ندعو إلى إخلاء شاطئ البحر في جميع أنحاء منطقة ماغالانيس"، داعيًا السكان إلى اتباع توصيات السلطات.

سكاي نيوز
 
gnews

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