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النرويج تفتح تحقيقا بشأن "تورط" أحد مواطنيها في تفجيرات أجهزة بلبنان

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 21-09-2024 08:45 ص
الوكيل الإخباري-  فتحت النرويج تحقيقا بخصوص ادعاء تورط شركة مقرها بلغاريا ومملوكة لمواطن نرويجي، في توريد أجهزة الاتصال المتفجرة في لبنان.اضافة اعلان


وقالت الشرطة النرويجية، في تصريح لإذاعة "NRK" النرويجية، إنها فتحت تحقيقا حول ادعاء تورط شركة "نورتا غلوبال" المسجلة باسم مواطن نرويجي في بلغاريا، في توريد الأجهزة المتفجرة إلى لبنان.

وجرى تناقل ادعاءات بأن شركة تدعى "نورت غلوبال" ومقرها في بلغاريا ومسجلة باسم شخص نرويجي، كانت أيضا جزءا من سلسلة التوريد. 

الأناضول
 
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