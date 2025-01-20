النرويج والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتسهيل إطلاق صواريخ الفضاء

الوكيل الإخباري- وقعت النرويج والولايات المتحدة اتفاقية تعاون لتسهيل عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية من الأراضي النرويجية.



وقالت الحكومة النرويجية في بيان صحفي:"في 17 يناير الجاري وقعت النرويج والولايات المتحدة اتفاقية ضمانات التكنولوجيا (TSA) التي من شأنها تسهيل إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية الأمريكية من مطار أندويا الفضائي النرويجي".

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وأضاف البيان:"هناك اهتمام كبير من الجانب الأمريكي باستخدام ميناء أندويا الفضائي والتعاون مع النرويج في مجال الأنشطة الفضائية".



وأشارت الحكومة النرويجية في بيانها إلى أن "البنية التحتية الفضائية في المناطق الشمالية للنرويج لها أهمية استراتيجية للنرويج وحلفائها من بلدان حلف شمال الأطلسي".



ومن جانبها قالت وزيرة الصناعة النرويجية سيسيليا ميرسيث:"إن الاتفاقية مع الولايات المتحدة تعد خطوة لجعل مطار أندويا الفضائي النرويجي واحدا من أكثر المواقع جاذبية في العالم لإطلاق الأقمار الصناعية".



وتجدر الإشارة إلى أن مطار أندويا الفضائي النرويجي افتتح عام 2023، ومع افتتاحه أصبحت النرويج واحدة من الدول القادرة على إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى الفضاء.