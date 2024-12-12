النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للدفاع بـ 895 مليار دولار

ومن المعتاد أن يحظى مشروع القانون بموافقة قوية من الحزبين.
وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 281 صوتا مقابل 140 صوتا، وسوف يُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، حيث سعى نواب إلى زيادة في الإنفاق الدفاعي أكبر مما يسمح به مشروع القانون الحالي.
ويشهد الإنفاق الدفاعي الأمريكي تطورات متسارعة ومتغيرة باستمرار، مدفوعًا بعدة عوامل منها التنافس الجيوسياسي المتزايد، والتطورات التكنولوجية في مجال الأسلحة، والتغيرات في الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة.
من أبرز المستجدات في هذا المجال، الزيادات المستمرة في الميزانية، حيث تشهد ميزانية البنتاغون زيادة مستمرة على مدار السنوات الأخيرة، وذلك لتحديث الترسانة العسكرية وتطوير قدرات جديدة لمواجهة التحديات المتصاعدة.
سكاي نيوز
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