 
الخميس 2024-12-19 01:43 ص
 

النواب والدولة في ليبيا يتعهدان بإجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الخميس، 19-12-2024 01:12 ص

الوكيل الإخباري-   اتفق مجلسا النواب والدولة في ليبيا خلال اجتماع عقد بمدينة أبوزنيقة المغربية على خطوات رئيسية تهدف إلى إنجاز الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

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وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع مقترح للضوابط التي تضمن عمل الحكومة بشفافية ودعم اللامركزية، مع التركيز على تعزيز مسار الانتخابات.

كما تم الاتفاق على تشكيل أربع لجان مشتركة تعمل على مسارات متعددة تشمل الاقتصاد، المالية، الحكم المحلي، الأمن، والأموال المهربة، بالإضافة إلى معالجة ملف المناصب السيادية.

وتلتزم هذه اللجان برفع تقاريرها النهائية للاعتماد خلال شهر من انعقاد أول اجتماعاتها.

وحدد الاتفاق مدينة درنة الليبية لاستضافة الاجتماع القادم لأعضاء المجلسين نهاية يناير المقبل، في خطوة تؤكد الالتزام بالمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار السياسي والانتخابات.

 
gnews

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