النواب والدولة في ليبيا يتعهدان بإجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

كما تم الاتفاق على تشكيل أربع لجان مشتركة تعمل على مسارات متعددة تشمل الاقتصاد، المالية، الحكم المحلي، الأمن، والأموال المهربة، بالإضافة إلى معالجة ملف المناصب السيادية.
وتلتزم هذه اللجان برفع تقاريرها النهائية للاعتماد خلال شهر من انعقاد أول اجتماعاتها.
وحدد الاتفاق مدينة درنة الليبية لاستضافة الاجتماع القادم لأعضاء المجلسين نهاية يناير المقبل، في خطوة تؤكد الالتزام بالمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار السياسي والانتخابات.
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