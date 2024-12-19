النواب والدولة في ليبيا يتعهدان بإجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

الوكيل الإخباري- اتفق مجلسا النواب والدولة في ليبيا خلال اجتماع عقد بمدينة أبوزنيقة المغربية على خطوات رئيسية تهدف إلى إنجاز الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

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