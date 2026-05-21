النيابة الكويتية تحيل متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة

وقالت النيابة الكويتية، إن عملية التسلل لعناصر الحرس الثوري الإيراني نفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم، موضحة أن المتسللين التابعين للحرس الثوري كانوا ينوون استهداف مواقع عسكرية وسيادية.
وكانت الكويت أعلنت، الثلاثاء الماضي، القبض على 4 متسللين ينتمون للحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا.
وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة في اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية اعتراف مجموعة من المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري في إيران الذين اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا؛ لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت.
