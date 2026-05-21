النيابة الكويتية تحيل متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة

الوكيل الإخباري- أحالت ‏النيابة الكويتية، اليوم الخميس، متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة بعد اتهامهم بالتسلل إلى نطاق عسكري محظور داخل الكويت وحيازة أسلحة وذخائر.

وقالت ‏النيابة الكويتية، إن عملية التسلل لعناصر الحرس الثوري الإيراني نفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم، موضحة أن المتسللين التابعين للحرس الثوري كانوا ينوون استهداف مواقع عسكرية وسيادية.



وكانت الكويت أعلنت، الثلاثاء الماضي، القبض على 4 متسللين ينتمون للحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا.



وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة في اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني.