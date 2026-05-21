النيابة الكويتية تحيل متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة

الوكيل الإخباري- أحالت ‏النيابة الكويتية، الخميس، متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة بعد اتهامهم بالتسلل إلى نطاق عسكري محظور داخل الكويت وحيازة أسلحة وذخائر.

