النيجر .. الجيش يعلن مقتل 10 جنود على الأقل في كمين

وأفاد البيان أنه "خلال العملية نصبت مجموعة من المجرمين كمينا لوحدة قوات الأمن الداخلي مما أسفر عن مقتل 10 من جنودنا". ولم يحدد البيان هوية المهاجمين، وأضاف الجيش أن المهاجمين تمكنوا من الفرار، لكن تم إلقاء القبض على 15 "إرهابيا" يوم الثلاثاء.
وتواجه النيجر، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو ومالي، منذ أكثر من عقد، تمردا تقوده جماعات مسلحة بعضها متحالف مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
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