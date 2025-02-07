النيجر .. الجيش يعلن مقتل 10 جنود على الأقل في كمين

الوكيل الإخباري- قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن مهاجمين مسلحين في غربي البلاد قتلوا 10 جنود على الأقل في كمين لوحدة عسكرية أرسلت لملاحقة لصوص ماشية في منطقة حدودية بالقرب من بوركينا فاسو.

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