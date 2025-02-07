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النيجر .. الجيش يعلن مقتل 10 جنود على الأقل في كمين

ارشيف
ارشيف
الجمعة، 07-02-2025 02:57 ص

الوكيل الإخباري-   قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن مهاجمين مسلحين في غربي البلاد قتلوا 10 جنود على الأقل في كمين لوحدة عسكرية أرسلت لملاحقة لصوص ماشية في منطقة حدودية بالقرب من بوركينا فاسو.

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وأعلن الجيش في بيان أذيع مساء الأربعاء، أنه تم نشر الوحدة العسكرية يوم الاثنين للقبض على مجرمين كانوا يسرقون الماشية في قرية تاكزات غربي البلاد.

وأفاد البيان أنه "خلال العملية نصبت مجموعة من المجرمين كمينا لوحدة قوات الأمن الداخلي مما أسفر عن مقتل 10 من جنودنا". ولم يحدد البيان هوية المهاجمين، وأضاف الجيش أن المهاجمين تمكنوا من الفرار، لكن تم إلقاء القبض على 15 "إرهابيا" يوم الثلاثاء.

وتواجه النيجر، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو ومالي، منذ أكثر من عقد، تمردا تقوده جماعات مسلحة بعضها متحالف مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

 
gnews

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