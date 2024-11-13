النيجر تستبعد الترخيص للشركات الفرنسية بالتنقيب عن اليورانيوم

وقال أبارشي في حديث لـ"نوفوستي" على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية في مدينة سوتشي الروسية: "بالنسبة للشركات الفرنسية، فقد أعلنت الدولة الفرنسية على لسان رئيسها أنها لا تعترف بالسلطات الحالية في النيجر. لقد مر أكثر من عام، ولم يتغير موقف باريس. هل تعتبر ممكنا أن نسمح نحن، دولة النيجر، للشركات الفرنسية بالاستمرار في استخراج مواردنا الطبيعية؟".
وأضاف أن هناك منجم يورانيوم واحد فقط يتم استغلاله بنشاط في الوقت الراهن.
هذا ودعا الوزير الشركات الروسية للتنقيب عن الموارد الطبيعية بما في ذلك اليورانيوم، واستخراجها في البلاد.
وعقد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا يومي السبت والأحد الماضيين في منطقة سيريوس الفيدرالية قرب مدينة سوتشي الروسية بمشاركة وزراء خارجية 40 بلدا إفريقيا، لبحث سير تنفيذ مقررات القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت صيف 2023 في سان بطرسبرغ.
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