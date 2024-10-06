النيران تشتعل في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار لاس فيغاس

الوكيل الإخباري- قالت شبكة CBS News التلفزيونية، إن النيران اشتعلت في طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأمريكية "فرونتير إيرلاينز"، خلال رحلتها رقم 1326 "سان دييغو - لاس فيغاس".



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ونقلت الشبكة التلفزيونية عن ممثلي شركة الطيران والمطار، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة لهبوط صعب في مطار مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.