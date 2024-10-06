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النيران تشتعل في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار لاس فيغاس

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 08:12 ص

الوكيل الإخباري-   قالت شبكة CBS News التلفزيونية، إن النيران اشتعلت في طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأمريكية "فرونتير إيرلاينز"، خلال رحلتها رقم 1326 "سان دييغو - لاس فيغاس".

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ونقلت الشبكة التلفزيونية عن ممثلي شركة الطيران والمطار، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة لهبوط صعب في مطار مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.

 

ويشار إلى أن الحادث وقع في مطار هاري ريد الدولي. ولم يبلغ عن وقوع إصابات وتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة.

ولم تحدد الشبكة التلفزيونية نوع الطائرة وفقط ذكرت أن السلطات المعنية والمؤسسات ذات العلاقات تجري تحقيقاتها لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

 
gnews

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