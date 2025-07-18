الجمعة 2025-07-18 10:42 م
 

"الهجرة الدولية": نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء

"الهجرة الدولية": نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء
"الهجرة الدولية": نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء
 
الجمعة، 18-07-2025 08:43 م
الوكيل الإخباري- نزح نحو 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في محافظة السويداء في جنوب سوريا، إثر أعمال العنف التي اندلعت منذ الأحد، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.اضافة اعلان


وأوردت المنظمة في بيان أن "79 ألفا و339 شخصا نزحوا منذ 13 تموز/يوليو، من ضمنهم 20 ألفا و19 شخصا نزحوا في 17 تموز/يوليو".

وأضافت أن "الخدمات الأساسية في السويداء" من كهرباء وماء "انهارت"، فضلا عن "نقص بالوقود شلّ حركة النقل وعرقل عمليات الإجلاء الطارئة".

وتدور مواجهات في محيط مدينة السويداء في جنوب سوريا.

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الجمعة، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا نفى تقارير عن انتشار قوات حكومية في محافظة السويداء.

وكان متحدث باسم الوزارة قال لرويترز في وقت سابق، إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لوقف القتال بين العشائر الدرزية والبدوية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل شمال المملكة .. تفاصيل

اسطنبول

منوعات جريمة مروعة تهز الشارع التركي وتكشف مفاجأة عن الجاني

الدكتور محمد أحمد الجراروة

أخبار محلية من الرمثا إلى سيدني .. أردني يقود الاستخبارات الأسترالية

تعبيرية

أخبار محلية وزير الزراعة: خطة لرصد ومكافحة حرائق الحراج باستخدام الأقمار الصناعية

"النهر لن يفصلني عنك".. مونودراما أردنية على المسرح الشمالي في جرش

مهرجان جرش "النهر لن يفصلني عنك".. مونودراما أردنية على المسرح الشمالي في جرش

علماء من جامعات عالمية: الأردن يمتلك حلولًا مبتكرة لأزمات المناخ

أخبار محلية علماء من جامعات عالمية: الأردن يمتلك حلولًا مبتكرة لأزمات المناخ

روسيا: حجم التجارة مع أوروبا قد يصل إلى مستوى صفر

أسواق ومال روسيا: حجم التجارة مع أوروبا قد يصل إلى مستوى صفر

"الهجرة الدولية": نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء

عربي ودولي "الهجرة الدولية": نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء



 
 





الأكثر مشاهدة