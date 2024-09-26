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الهلال الأحمر العراقي يرسل 15 طنا من المساعدات الطبية إلى بيروت

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-09-2024 02:48 م

الوكيل الإخباري- أرسلت جمعية الهلال الأحمر العراقي دفعة ثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى بيروت بزنة 15 طنا.

وذكر مدير القسم الصحي في جمعية الهلال الأحمر العراقي الدكتور علي الموسوي : " جرى تحميل الوجبة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تقدر زنتها بـ15 طنا، وذلك وفقاً لقوائم الاحتياجات المرسلة من قبل وزارة الصحة اللبنانية".

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وأضاف: " تتضمن هذه الوجبة أكثر من 40 مادة طبية من الأدوية المطلوبة الخاصة بمعالجة الإصابات والمستخدمة في صالات العمليات".


ولفت إلى " أن هذه الوجبة هي الثانية ولتي سترسل عن طريق البر بواسطة الشاحنات ، بعد أن تم إرسال وجبة أولى جوا إلى مطار بيروت".

 

RT

 
gnews

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