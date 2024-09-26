الهلال الأحمر العراقي يرسل 15 طنا من المساعدات الطبية إلى بيروت

وذكر مدير القسم الصحي في جمعية الهلال الأحمر العراقي الدكتور علي الموسوي : " جرى تحميل الوجبة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تقدر زنتها بـ15 طنا، وذلك وفقاً لقوائم الاحتياجات المرسلة من قبل وزارة الصحة اللبنانية".
وأضاف: " تتضمن هذه الوجبة أكثر من 40 مادة طبية من الأدوية المطلوبة الخاصة بمعالجة الإصابات والمستخدمة في صالات العمليات".
ولفت إلى " أن هذه الوجبة هي الثانية ولتي سترسل عن طريق البر بواسطة الشاحنات ، بعد أن تم إرسال وجبة أولى جوا إلى مطار بيروت".
-
أخبار متعلقة
-
4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
إسرائيل تشيع جثمان آخر الجواسيس الإسرائيليين بسجون مصر .. صور
-
الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك
-
دولة خليجية تتجه لزيادة أسعار البنزين على الوافدين فقط
-
تركيا: نخطط ونحضر لعمليات إجلاء محتملة من لبنان
-
الجيش السوداني يشن هجوما عنيفا على الدعم السريع وسط الخرطوم
-
مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان
-
غارة إسرائيلية تودي بـ23 سورياً في يونين اللبنانية