الأحد 2025-11-16 07:49 ص
 

الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة ساحل ليبيا

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 16-11-2025 05:26 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد الهلال الأحمر الليبي السبت، بغرق أربعة مهاجرين على الأقل جراء انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدينة الخمس الساحلية الليبية الخميس.اضافة اعلان


وأوضح الهلال الأحمر في بيان على فيسبوك أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرا من بنجلادش، لقي أربعة منهم حتفهم.

وأضاف أن القارب الثاني كان يقل 69 مهاجرا، بينهم مصريان وعشرات السودانيين، دون تحديد مصيرهم.

وتقع الخُمس على بعد نحو 118 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 42 مهاجرا صاروا في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قرب حقل البوري النفطي، وهو منشأة بحرية تقع شمال غربي الساحل الليبي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات إسرائيلية تعتقل شابا في اقتحام طولكرم شمالي الضفة

فلسطين قوات إسرائيلية تعتقل شابا في اقتحام طولكرم شمالي الضفة

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 16-11-2025

إثيوبيا تعلن تفشي وباء "ماربورغ" جنوب البلاد

عربي ودولي إثيوبيا تعلن عن تفشي وباء جنوب البلاد

للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

طع من لحم

عربي ودولي أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الأميركية على لحوم البقر وتسعى للمزيد

زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم

الطقس زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم - تحذيرات

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي نابلس

الأمطار

أخبار محلية هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ



 
 





الأكثر مشاهدة