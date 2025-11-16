الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة ساحل ليبيا

وأوضح الهلال الأحمر في بيان على فيسبوك أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرا من بنجلادش، لقي أربعة منهم حتفهم.
وأضاف أن القارب الثاني كان يقل 69 مهاجرا، بينهم مصريان وعشرات السودانيين، دون تحديد مصيرهم.
وتقع الخُمس على بعد نحو 118 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 42 مهاجرا صاروا في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قرب حقل البوري النفطي، وهو منشأة بحرية تقع شمال غربي الساحل الليبي.
-
أخبار متعلقة
-
إثيوبيا تعلن عن تفشي وباء جنوب البلاد
-
أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الأميركية على لحوم البقر وتسعى للمزيد
-
لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل
-
الجيش الأوكراني يقصف مصفاة ريازان النفطية الروسية
-
الكرملين: بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع في الشرق الأوسط
-
قرار أممي بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية
-
الصين تمنع تصدير السيارات الجديدة لغير الوكلاء وتفرض قيوداً صارمة على المستعمل