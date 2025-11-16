الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة ساحل ليبيا

05:26 ص

الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الليبي السبت، بغرق أربعة مهاجرين على الأقل جراء انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدينة الخمس الساحلية الليبية الخميس.





وأوضح الهلال الأحمر في بيان على فيسبوك أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرا من بنجلادش، لقي أربعة منهم حتفهم.



وأضاف أن القارب الثاني كان يقل 69 مهاجرا، بينهم مصريان وعشرات السودانيين، دون تحديد مصيرهم.



وتقع الخُمس على بعد نحو 118 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس.



وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 42 مهاجرا صاروا في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قرب حقل البوري النفطي، وهو منشأة بحرية تقع شمال غربي الساحل الليبي.